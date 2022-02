Rifiuti a fuoco nella notte tra Palermo e provincia

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme

PALERMO – Roghi ai rifiuti nelle periferie di Palermo e questa notte anche in provincia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

La notte trascorsa gli incendi hanno interessato il quartiere dello Zen a Palermo e un’area periferica a Partinico dove ci sono case popolari. Allo Zen a fuoco cataste i rifiuti nelle vie Savona e Coppi.

I pompieri hanno lavorato per ore per avere ragione delle fiamme che hanno creato grosse nubi di fumo nero. Stessa situazione a Partinico in via Biagio Petrocelli, area in cui insistono immobili di edilizia popolare.

Qualcuno ha appiccato il rogo probabilmente con l’intenzione di disfarsi della spazzatura che ci era accumulata per strada.