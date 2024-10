Rifiuti a Catania, controlli della Polizia locale: multe per 56 mila euro

Il fenomeno dell'abbandono illecito

CATANIA – Rifiuti a Catania: nel mese di settembre gli agenti della Polizia locale hanno emesso centosettanta verbali amministrativi, per un ammontare di 56.600 euro, e sette provvedimenti penali trasmessi all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. È il bilancio dell’attività di contrasto al fenomeno del conferimento illecito dei rifiuti a Catania.

Rifiuti a Catania: i controlli

L’attività di controllo, come rende noto il Comune, si è svolta in gran parte con l’utilizzo delle telecamere di video sorveglianza nelle zone in cui si formano le micro discariche e dove è più diffusa la violazione delle regole della raccolta rifiuti porta a porta.

La sezione del reparto ambientale della polizia locale, inoltre, insieme con personale dell’Arpa, ha anche denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato tre locali del centro storico che emettevano rumori oltre i decibel consentiti.