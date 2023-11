Rifiuti e sporcizia a Catania, la Cgil: “Urge un confronto”

L'emergenza secondo il sindacato

CATANIA – “Se Catania è sempre più sporca le ragioni vanno ricercate nell’insufficienza di ore di lavoro dedicate alla raccolta della spazzatura. Nella mancanza di sorveglianza da parte del Comune rispetto all’applicazione corretta delle regole. E nell’incapacità di molti cittadini a differenziare correttamente i rifiuti”. Lo scrivono la Cgil e la FP Cgil di Catania.

I segretari

In occasione della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, affermano, è il momento del confronto con l’amministrazione comunale su questo tema. “La città è particolarmente sporca da anni e rimane tale – affermano il segretario generale della Cgil, Carmelo De Caudo, e la segretaria generale di FP, Concetta La Rosa -. Accade in barba al malessere di chi vi abita rispettando regole e pagando tasse. E anche a dispetto delle segnalazioni dei turisti, che apprezzano la bellezza della città ma non possono fare a meno di segnalare il problema igienico, anche sui social media”.

I controlli

I controlli evidentemente non arrivano ad ottenere l’obiettivo desiderato e andrebbero ripensati e migliorati. La Cgil in particolare, in più occasioni pubbliche si è confrontata con le associazioni di quartieri più difficili come Librino e San Cristoforo, tirando in ballo l’amministrazione comunale. Esiste una certa incapacità dei cittadini in alcune aree centrali e in altre aree periferiche della città, a gestire la raccolta differenziata. E a curare l’ambiente circostante rispettando le più ovvie regole di decoro. Anche per questo i lavoratori devono giornalmente fare i conti con cumuli di rifiuti ingestibili.

La concertazione

Secondo De Caudo e La Rosa, “la cattiva gestione dei rifiuti nella nostra città dipende dalla somma di tanti aspetti”. “Bisogna guardare al ruolo del Comune, delle aziende – sottolineano –. Ma anche, e ci duole davvero dirlo, all’incultura di molti nostri concittadini che non rispettano regole chiare e oramai note. Sappiamo però che coinvolgere le parti sociali prima di scrivere i capitolati d’appalto sarebbe stata la soluzione più ovvia”.

“Visto che le prossime scadenze sono però previste tra molti anni, pensiamo che l’amministrazione possa concertare insieme al sindacato alcune soluzioni possibili che farebbero solo bene alla città”.

L’appalto

Attualmente, proseguono l’appalto ammonta a circa 350 milioni di euro. È suddiviso in tre lotti in cui operano aziende diverse, per un organico di circa 900 dipendenti, compresi un gruppo di 110 lavoratori, recentemente stabilizzati ma, purtroppo, con contratti part time a 24 ore.

L’appalto precedente, invece, ammontava a circa 320 milioni di euro ed era stato affidato interamente alla Dusty per tutta la città di Catania e senza la suddivisione in lotti. In quel caso venivano impiegati 850 dipendenti. Conti alla mano, i 30 milioni di euro che vengono sborsati in più rispetto al passato, sono giustificati anche dai servizi aggiuntivi quali ad esempio pulizie delle caditoie e la scerbatura, che richiedono tempo e manodopera.

Il lavoro

Secondo la Cgil e la FP Cgil, però, i problemi di raccolta rischiano di rimanere invariati “proprio perché la distribuzione dell’orario lavorativo nell’arco delle 24 ore rimane comunque ridotta rispetto al fabbisogno reale del servizio di raccolta – aggiungono i due segretari-. C’è ancora una netta sproporzione tra la quantità di lavoratori impegnati negli altri lotti e quelli effettivamente attivi nel lotto più grande, il “lotto centro”, appunto”.

“Consideriamo infatti che il solo quartiere di Picanello che conta cinquemila abitanti, più o meno cioè quanto quelli serviti dal lotto sud, è appena una piccola porzione del lotto gestito dalla Gema”.

Gli operatori

Inoltre che questi 110 operatori aggiunti al parco operatori del lotto centro, pur essendo inquadrati con un contratto di spazzamento e raccolta non coprirebbero invece profili necessari come, ad esempio, quello degli autisti. Con un esito davvero paradossale: esistono i mezzi meccanici per adempiere al servizio di raccolta dei rifiuti, ma manca chi si possa mettere al volante per guidarli”.

Il confronto

Che fare allora? “Confrontarsi subito sarebbe il primo passo. Invitiamo il sindaco Trantino a incontrarci. – concludono De Caudo e La Rosa- Vorremmo conoscere eventuali piani a breve termine dell’amministrazione e partecipare ad essi con indicazioni che provengono dalla nostra esperienza – concludono De Caudo e La Rosa- Esperienza che, lo ricordiamo, nasce proprio dallo stare a fianco di chi ogni giorno lavora nel settore”.

