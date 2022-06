Rifiuti, “è un’emergenza”: chiesto Consiglio straordinario

La richiesta è stata firmata da consiglieri di opposizione e di maggioranza.

CATANIA – “La situazione è grave, insostenibile, una condizione emergenziale che dura da anni e mortifica i cittadini”. Il Movimento 5 stelle di Catania usa parole durissime per parlare dei rifiuti nel capoluogo etneo e per annunciare la richiesta di un Consiglio comunale straordinario urgente sul tema dell’immondizia.

“Questa richiesta – spiega Graziano Bonaccorsi, primo firmatario del documento – scaturisce dalla constatazione della gestione inadeguata del servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle vie cittadine, che comporta una grave carenza igienico sanitaria”. L’invito in aula è rivolto, in special maniera, al vicesindaco Roberto Bonaccorsi e all’assessore all’Ecologia Andrea Barresi che, secondo Bonaccorsi, “devono dare conto e soddisfazione ai cittadini e al civico consesso di questa ulteriore crisi che devasta il territorio”.

A firmare la richiesta di Consiglio straordinario, oltre al proponente, anche Lidia Adorno, Valeria Diana e Giuseppe Fichera, per il Movimento 5 stelle; Sebastiano Anastasi e Salvatore Peci, per Grande Catania; Daniele Bottino e Manfredi Zammataro, per Diventerà bellissima; Luca Sangiorgio di In campo con Pogliese; Giovanni Petralia di Forza Italia; Giuseppe Gelsomino di Catania 2.0; ed Emanuele Nasca del gruppo Misto.