L'esito delle valutazioni

2' DI LETTURA

PALERMO – Da funzionari a dirigenti d’Area e di Servizio. È il percorso che effettueranno i dipendenti regionali scelti dall’assessorato all’Energia e ai servizi di pubblica utilità per risolvere le carenze d’organico nei due dipartimenti di viale Campania: Acqua e rifiuti, ed Energia. La commissione d’esame che ha valutato le candidature ha ultimato il suo lavoro stilando le graduatorie temporanee dei ‘promossi’. Per i vincitori è prevista una indennità di posizione che potrà andare da 23.240 euro e 25.564 euro annui.

Pochi dirigenti nei dipartimenti Rifiuti ed Energia

Il ricorso ai funzionari direttivi di ruolo si era reso necessario vista la penuria di burocrati con potere di firma riscontrata dall’assessorato guidato da Roberto Di Mauro. L’iter era stato autorizzato dalla Giunta Schifani in virtù di una norma di legge inserita nel decreto legislativo 165 del 2011 che consente ai funzionari direttivi di ruolo di coprire le postazioni dirigenziali. Gli interpelli interni sono andati a buon fine e sono stati numerosi gli aspiranti a rispondere alla chiamata.

I prescelti al dipartimento Acqua e rifiuti

All’Acqua e rifiuti, dipartimento che nelle ultime ore ha visto il cambio del dirigente generale con l’interim a Calogero Burgio, erano tre i Servizi rimasti senza guida: Idrico integrato, dissalazione e sovrambito; Concessioni idriche; Autorizzazioni rifiuti. Al Servizio idrico integrato sono state avanzate 39 candidature e al momento la graduatoria vede in testa Mario Cassarà. Alle Concessioni idriche sessanta partecipanti: al momento la spunta Francesca Spedale. Più bassa la partecipazione per il posto alle Autorizzazioni rifiuti: 31 pretendenti, con la commissione che ha attribuito il punteggio più alto a Francesco Arini.

La situazione al dipartimento Energia

Due i ‘vuoti’ colmati finora al dipartimento Energia. In 14 hanno risposto all’interpello per l’Area Affari legali e contenzioso: al momento il posto viene assegnato a Vincenzo Cusimano. Il Servizio 7 (Distretto minerario di Palermo) ha visto 23 aspiranti al ruolo di dirigente: la commissione di valutazione dei titoli ha assegnato la poltrona Salvatore Pignatone. Restano ancora da definire le graduatorie per il Servizio Distretto minerario di Caltanissetta, per quello relativo alle Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, e per il Servizio Monitoraggio e controllo dei programmi di finanziamento.