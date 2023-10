L'incarico deciso dalla Giunta

1' DI LETTURA

PALERMO – Cambia il vertice del dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Siciliana. La giunta regionale ha affidato l’interim a Calogero Burgio, dirigente generale che prende il posto di Maurizio Costa sulla tolda di comando di uno dei punti nevralgici della macchina amministrativa regionale.

Rifiuti, il dipartimento delle emergenze

Gli uffici del dipartimento Acqua e rifiuti ogni giorno sono alle prese con le varie emergenze che si registrano nelle nove province dell’Isola. Da viale Campania passano le soluzioni, più o meno transitorie, per i problemi relativi alla carenza di impianti che generano extracosti nello smaltimento dei rifiuti. Come i circa venti milioni che le amministrazioni locali siciliane sono costrette a pagare ogni sei mesi per l’invio dell’immondizia all’estero.

Un dirigente per due dipartimenti

Burgio da agosto guida anche il dipartimento Energia, seconda articolazione dell’assessorato Energia e servizi di pubblica utilità, guidato da Roberto Di Mauro. I due dipartimenti sono alle prese con una carenza di dirigenti d’Area e di Servizio che ha provocato diversi arretrati e così per correre ai ripari il governo ha deciso di attivare la procedura che consente di ‘promuovere’ i funzionari direttivi di ruolo.