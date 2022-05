Rifiuti, imprenditore condannato dopo il sequestro dei vigili

Per lui anche una maxi multa

Un imprenditore marsalese è stato condannato in via definitiva ad un anno. Per lui anche 5.200 euro di multa per esercizio non autorizzato di attività di stoccaggio di rifiuti specializzati pericolosi. Quest’ultimo è stato accertato e denunciato dal comando di polizia municipale di Marsala.

Il sequestro della polizia municipale a Marsala

L’area interessata è la Zona Sud della città. L’operazione è nata da un sequestro effettuato proprio dalla polizia municipale, dopo l’ incendio che si era sviluppato, in cui è stata accertata una attività di stoccaggio. All’imprenditore è stato ordinato di provvedere alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi.