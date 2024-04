Rifiuti, l’Anci Sicilia: servono 60 milioni per coprire gli extracosti

L'intervento del presidente dell'Associazione comuni Paolo Amenta

PALERMO – Pef rifiuti: è stato depositato l’emendamento del governo al decreto Superbonus, all’esame della commissione Finanze del Senato, che prevede per i comuni lo slittamento al 30 giugno 2024 (in atto previsto al 30 aprile) del termine per l’approvazione dei piani finanziari sui rifiuti.

“Si tratta – commentano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia – di un primo passo importante. Attendiamo adesso che il governo regionale nella prima manovra finanziaria utile , come concordato durante l’incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi con il presidente Schifani, reperisca i 60 milioni di euro a copertura degli extra costi dei rifiuti prodotti nel 2022-2023. Questo servirà ad evitare che, attraverso l’aumento della Tari, si debba ancora una volta far gravare sui cittadini e le imprese i costi eccessivi della gestione dei rifiuti in Sicilia”.