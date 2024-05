Rifiuti, Schifani: “Entro giugno i fondi ai Comuni per gli extracosti”

L'annuncio del governatore

PALERMO – Buone notizie per i comuni siciliani alle prese con gli extracosti per il trasporto dei rifiuti all’estero. Entro giugno la Regione andrà in soccorso degli enti locali rifinanziando una spesa che era stata cancellata nel mese di gennaio tra le proteste dei sindaci.

Schifani: “Manterremo l’impegno”

“Confermo l’impegno a rimborsare ai comuni, entro fine giugno, le quote da loro spese per il trasferimento dei rifiuti all’estero”, ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento al Teatro Massimo di Palermo dove ha firmato, con la premier Giorgia Meloni, l’accordo di programma sulle risorse Fsc.

“C’è un impegno e lo manterremo”, ha aggiunto Schifani, le cui parole sono state accolte da un applauso da parte dei sindaci presenti in sala.

La vicenda extracosti rifiuti

La protesta dei Comuni era scattata nel gennaio 2024, quando l’assessorato all’Energia aveva annullato il provvedimento che prevedeva l’utilizzo di 45 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione in favore delle amministrazioni comunali. Fondi che garantivano la copertura degli extracosti sostenuti dai Comuni siciliani nel settore dei rifiuti.

“Termovalorizzatori, presto la progettazione”

Dal governatore, inoltre, un altro annuncio, che riguarda sempre i rifiuti, e in particolare i due termovalorizzatori che dovrebbero nascere grazie all’accordo siglato al Teatro Massimo. “Entro quest’anno andremo alla progettazione e quindi alle gare per la realizzazione degli impianti di Palermo e Catania”.

“Disavanzo azzerato entro fine legislatura”

E infine la rassicurazione sui conti della Regione: “Abbiamo proseguito l’azione meritoria del governo Musumeci sulla riduzione del disavanzo. Se il trend dovesse continuare, contiamo di azzerarlo totalmente entro fine legislatura”.