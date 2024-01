Annullato il decreto da 45 milioni ai Comuni per gli extracosti rifiuti

Lombardo (Sud chiama nord): "Una svista pagata dai cittadini"

PALERMO – “Abbiamo appreso con stupore, dopo oltre un anno di discussioni e confronti, dell’annullamento, da parte dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, del provvedimento che prevedeva l’utilizzo di 45 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione in favore delle amministrazioni comunali, per garantire la copertura dei cosiddetti ‘extracosti’ nel settore dei rifiuti”. Ne danno notizia Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia.

L’Anci: “Il governo intervenga”

“Ricordiamo che a valere su tali risorse era già stato previsto il riparto delle somme da destinare ai singoli comuni – aggiungono Amenta e Alvano – ed evidenziamo che l’annullamento del decreto rischia di avere gravissime ripercussioni sulle finanze degli enti locali siciliani. Chiediamo pertanto al governo regionale di individuare le necessarie e urgenti compensazioni per evitare che la sottrazione di tali risorse metta a rischio la stabilità finanziaria dei Comuni e ricada sulle tasche dei cittadini che pagano la Tari”.

“In occasione dell’approvazione dell’ultima Legge di Stabilità regionale – conclude Amenta – avevamo chiesto, per l’ennesima volta, un rifinanziamento di questa misura anche per il 2024, adesso apprendiamo che anche quelle limitate risorse, previste per il secondo semestre 2022 e per il primo semestre 2023, si sono volatilizzate”.

Lombardo: “Svista della Regione ma pagano i cittadini”

Critiche da deputato di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo: “Abbiamo scherzato per i rimborsi degli extra costi, per i rifiuti trasportati all’estero, per i comuni siciliani – dice -. La Regione ha sbagliato il periodo che poteva essere rimborsabile per come scritto nel decreto di annullamento. Con questa ‘svista’ della Regione – prosegue Lombardo – 45milioni finiscono in fumo e i cittadini siciliani continueranno a pagare la tariffa più alta d’Italia sui rifiuti”. Non usa mezzi termini Lombardo e si rivolge a Schifani e agli assessori al ramo: “Se ci siete battete un colpo e diteci adesso cosa dovranno fare i comuni se non aumentare ulteriormente la tariffa sui rifiuti”. Lombardo ha richiesto con urgenza la convocazione della quarta commissione all’Ars invitando in aula il governatore Schifani, gli assessori all’Energia, all’Economia e i direttori generali dei dipartimenti Acque e Rifiuti e della Programmazione.