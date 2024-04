Rifiuti, affondo del PD: “Rischio emergenza ambientale e sociale”

La nota della segreteria provinciale: "Comuni lasciati soli"

CATANIA – Costi diversi per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia da comune a comune, un piano dei rifiuti ancora non approvato e il rischio di “un’emergenza ambientale, sociale ed economica”: è quanto sostengono la segretaria provinciale di Catania del Partito Democratico Maria Grazia Leone e il vicesegretario Nino Vullo in una nota, in cui accusano il governo regionale di avere “lasciati soli” i comuni.

Rifiuti in Sicilia, la nota del PD catanese

“In Sicilia neppure lo smaltimento dei rifiuti è uguale per tutti – scrivono Leone e Vullo – i costi per i comuni, e quindi per i cittadini, variano da 380 euro a tonnellata per il conferimento in discarica, quasi 4 volte in più rispetto alla tariffa decretata dalla regione, a 240 euro a tonnellata passando per 50 euro a tonnellata. È inaccettabile che per lo stesso servizio, talvolta perfino nello stesso impianto, ci siano sperequazioni tanto evidenti e ingiustificate”.

“Sono anni che la Sicilia attende il miracolo di un ‘piano dei rifiuti’ – scrivono ancora i due esponenti dem – che, tra le altre cose, avrebbe permesso ai cittadini di avere chiarezza su tariffe puntuali e conformi in tutta la Regione. Adesso, dopo sette anni di immobilismo dei governi di centrodestra, pare si sia partorita un’ipotesi di Piano, che rischia di venire subito fermato dalle continue risse interne al centrodestra. Intanto da anni i comuni sono costretti a subire l’aumento del costo del conferimento e restano ostaggio dei signori delle discariche”.

Le amministrazioni locali

“Le amministrazioni locali – prosegue la nota – sono state lasciate sole davanti alla giungla arbitraria dei prezzi. Costi che cambiano da comune a comune, da discarica a discarica, con aumenti assurdi come accaduto per Sicula che ha raddoppiato la tariffa per tutti i rifiuti a prescindere dalla destinazione degli stessi, in regione o all’estero. Ci chiediamo perché non vengano applicati i criteri ARERA e, soprattutto, se non sia ora di dare trasparenza ai costi reali. La TARI sta raggiungendo livelli insostenibili per i cittadini. Le amministrazioni che hanno adeguato i PEF (certificando gli aumenti) rischiano di dover gestire una crisi sociale, quelle che non lo vogliono fare rischiano il dissesto finanziario”.

“Schifani recita il de profundis”

“La Regione – scrivono ancora Leone e Vullo – prima ha garantito con decreto un contributo per la copertura degli extracosti a favore dei comuni che conferiscono rifiuti presso l’impianto di Lentini e poi ha annullato il decreto perché privo di copertura economico-finanziaria. Un pasticcio assurdo che può causare conseguenze gravi in termini di bilancio per le amministrazioni locali. L’ANCI si sta battendo a tutti i livelli per segnalare la situazione di estrema gravità che si è verificata. Per tutta risposta Schifani recita il de profundis e annuncia che non ci sono coperture. Al massimo promette un incontro coi Sindaci”.

“Chiacchiere a buon mercato, insomma – concludono Leone e Vullo – ma in pratica i Comuni che cosa devono fare? Non approvano i bilanci? Non approvano i Pef? Mentre la regione discute si stanno costruendo le basi per una emergenza ambientale, sociale ed economica. E Schifani e soci, come al solito, se ne laveranno le mani.”