Rifiuti, Trantino non vuole alibi: “Chiedo scusa ai miei concittadini”

Un post affidato ai social ed anche una riflessione su una crisi che resta difficile da risolvere.

CATANIA. Al neo sindaco, Enrico Trantino, va riconosciuta quantomeno l’onestà intellettuale di non. cercare alibi. Catania si è risvegliata oggi con i rifiuti per strada e lui non accampa scuse: certo, la storia da qui in avanti dovrà però cambiare.

Il suo intervento il primo cittadino lo ha affidato ad un post sui social.

L’intervento del sindaco

“Questa mattina ci siamo trovati con i rifiuti per strada perché non raccolti. Eravamo stati informati di uno sciopero che avrebbe dovuto riguardare poche unità che si occupano del lotto Centro; abbiamo poi constatato che hanno aderito la quasi totalità dei dipendenti, senza che ci fosse stato preventivamente comunicato. Affermare che il Comune non ha colpe per il disservizio non appartiene alla mia natura. Noi abbiamo un obbligo morale con la cittadinanza e ce ne facciamo carico. Ho appena sentito l’assessore Tomarchio che assieme alla Direzione Ecologia si sta attivando per risolvere il problema, chiedendo ad altre ditte di provvedere, sostituendosi a quella inadempiente. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe normalizzarsi”.

E ancora: “Sul tema dei rifiuti dovremo necessariamente confrontarci con la città, trattandosi di questione che non potrà mai essere risolta dalla sola Amministrazione.

Ma per il disservizio di oggi sento l’obbligo di chiedere scusa ai miei concittadini. Se, sul problema delle micro discariche avverto frustrazione per la loro formazione, anche a distanza di pochi minuti dalla bonifica dei siti, sulla mancata raccolta non possiamo permetterci ulteriori disfunzioni e corti circuiti del sistema.

Non abbiamo bacchette magiche, ma dobbiamo essere bravi”.