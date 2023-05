Riforma Cts, Schifani: “A breve le nuove regole”

L'intervento del governatore durante la presentazione di Taobuk

“Tra qualche giorno presenteremo le nuove regole della Commissione tecnico specialistica (Cts), che in passato è stata oggetto di polemiche per avere paralizzato tante richieste del mondo imprenditoriale. Questa paralisi contiamo di sbloccarla, abbiamo lavorato per due mesi con l’assessore Elena Pagana e siamo arrivati alla vigilia”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando nella conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, per la presentazione di Taobuk assieme agli assessori al Turismo Elvira Amata e ai Beni culturali Francesco Scarpinato.

Schifani: “Castello Utveggio sarà al centro importanti eventi”



Il governatore Schifani è intervenuto anche in merito al Castello Utveggio, auspicando “che possa tornare al centro di importanti eventi, perché rappresenta un icona per i consessi di aspetti istituzionali, educativi e formativi”.