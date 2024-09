Ok in commissione al ddl Liberi di scegliere

PALERMO – Due giorni di tempo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge che ridisegna la vita degli enti locali in Sicilia. Il testo è stato approvato mercoledì dalla commissione Affari istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, e ora si appresta ad iniziare la navigazione nelle acque di Sala d’Ercole.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato annunciato dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, in apertura della seduta di oggi che vede all’ordine del giorno il voto finale della legge di contrasto al crack. Le norme che mettono in piedi un sistema per combattere le dipendenze sono state tutte approvate nella seduta di mercoledì, si attende solo il disco verde di Sala d’Ercole.

La riforma degli enti locali

Il ddl di riforma degli enti locali modifica alcune norme in materia di ricandidabilità dei sindaci. Salta il limite dei mandati per i primi cittadini dei piccoli centri (fino a cinquemila abitanti). Istituita la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni da cinquemila a quindicimila abitanti. Nasce anche la figura del consigliere supplente, che subentra in caso di nomina del compagni di lista nella giunta comunale. Saltata, invece, la norma che prevedeva la possibilità per i sindaci di nominare un assessore in più, seppur a costi invariati.

Primo sì al ddl ‘Liberi di scegliere’

In commissione Salute, intanto, è arrivato l’ok all’unanimità al ddl ‘Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, adozione del protocollo d’intesa ‘Liberi di scegliere”. Si tratta di una legge che vuole tutelare i minori che rompono il legame con gli ambienti familiari criminali, offrendo loro un’alternativa concreta grazie a un sistema di assistenza sociale integrato e multidisciplinare.

“Desidero ringraziare tutti i componenti della commissione Salute che hanno lavorato per un obiettivo comune – dice il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto -. L’unanimità rafforza il valore di questa legge e dimostra che la lotta alla mafia non è solo una priorità condivisa, ma una responsabilità collettiva che le istituzioni hanno deciso di affrontare insieme, superando le posizioni di parte”. Per Laccoto il ddl “è una prima risposta concreta a chi cerca di costruire un futuro lontano dalla criminalità”.