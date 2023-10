Riggio: “Nuovi aeroporti? In Sicilia Servono strade e ferrovie”

Parla l'ad di Gesap

PALERMO – “I residenti di intere aree della Sicilia fanno fatica a raggiungere gli aeroporti, perché c’è un problema di infrastrutture diverse da quelle aeroportuali”. Lo dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, nel suo intervento al convegno organizzato dal centro Iccsai sullo sviluppo del trasporto aereo in Italia e in Sicilia che si è svolto oggi a Palermo.

Riggio: “No ai piccoli aeroporti”

“Il rimedio a questo problema – aggiunge Riggio – non è creare ulteriori piccoli aeroporti in perdita ma fare le strade e le ferrovie. Oggi, l’indice di attrattività turistica della Sicilia è molto basso per via del ritardo infrastrutturale. Da queste due considerazioni nasce la necessità che si facciano con più rapidità, di quanto non si è fatto in passato, gli investimenti infrastrutturali dentro e fuori gli aeroporti”, conclude l’ad di Gesap.