Rilancio delle imprese, il Comune di Palermo stanzia 750 mila euro

Tra i progetti più innovativi quelle delle "Botteghe scuola"

PALERMO – Il Comune di Palermo ha destinato 750.000 euro al finanziamento di interventi sul rilancio del tessuto produttivo cittadino, sostenendo imprese esistenti, nuove iniziative economiche e percorsi di formazione qualificata. Tra le misure più innovative e strategiche il progetto “Botteghe Scuola”, che rappresenta un investimento strutturale sul lavoro e sulle competenze.

I progetti ammessi

L’iniziativa, finanziata con 280.000 euro, sostiene progetti finalizzati alla trasmissione dei mestieri artigiani, alla formazione dei giovani e all’inserimento lavorativo qualificato. I 5 progetti ammessi sono stati finanziati dal Comune al 100%. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha stanziato 400.000 euro per sostenere la creazione di nuove imprese e il potenziamento di quelle esistenti, attraverso un sistema di contributi a fondo perduto che può coprire fino all’80%.

Forzinetti: “Investire sul lavoro”

La misura ha consentito di finanziare i progetti di oltre 30 imprese, sostenendo interventi di avvio, ammodernamento, innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo. “Queste misure – dice l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti – rappresentano una scelta politica chiara: investire sul lavoro, sulle imprese e sulla formazione significa investire sul futuro di Palermo. Per il secondo anno consecutivo confermiamo e rafforziamo strumenti concreti a sostegno dell’economia cittadina, creando le condizioni per la nascita di nuove imprese e nuovi posti di lavoro”.