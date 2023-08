“Rimettiti con me o ti ammazzo”, arrestato a Catania

Avrebbe terrorizzato pure i figli entrando nella palazzina: è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

CATANIA. Avrebbe minacciato l’ex moglie di ucciderla, di toglierle i figli, di spogliarla di ogni bene se non si fosse rimessa con lui. Un presunto stalker cinquantenne catanese l’avrebbe fatto anche davanti ai carabinieri. Ora è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico per stalking e minacce.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania. La situazione è precipitata stanotte, quando alla centrale operativa di piazza Verga ha chiamato l’ex moglie. Ha spiegato che l’uomo, da cui si stava separando, stava sbraitando sotto casa sua.

Giunti i carabinieri, lui avrebbe cercato di minimizzare, dicendo di essere lì solo per chiarire. Nel frattempo però i militari hanno accertato che il cinquantenne era già stato destinatario di un ammonimento. Così hanno dapprima rassicurato la donna, la quale ha riferito che lui, vedendola assieme ai figli, ha fatto inversione e l’ha seguita fino a casa.

È stato quello il momento in cui ha chiamato il 112 e un nipote, che ha cercato di mediare. Poi però l’arrestato ha visto che il nipote stava parlando al telefono con la sua ex e si è intromesso. L’avrebbe accusata di averlo tradito, dicendo: “Se non ti rimetti con me ti ammazzo! Io ti faccio togliere i figli e non ti do più soldi, ti denuncio e mi porto tutto, anche i mobili”.

L’intervento dei carabinieri, ad ogni modo, sembrava averlo indotto a calmarsi. Ma quando sono andati via si è ripresentato. È riuscito a entrare nella palazzina e ha cominciato a urlare e sbattere i pugni sulla porta d’ingresso, terrorizzando l’ex moglie e i figli. Stavolta però i carabinieri, tornati sul posto, lo hanno bloccato e portato in caserma. Su disposizione della Procura è stato posto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.