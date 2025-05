Rimorchiatore a fuoco al largo di Porticello, intervengono i pompieri

Sarà trainato al porto di Palermo

PORTICELLO (PALERMO) – Il rimorchiatore Nerone in viaggio da Termini Imerese a Porticello è andato in fiamme. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto.

Le fiamme, divampate al motore dell’imbarcazione, sono state spente anche dal personale a bordo con gli estintori. Sono intervenute tempestivamente due imbarcazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e una squadra antincendio terrestre del distaccamento di Brancaccio.

L’imbarcazione, che non è impegnata nelle operazioni di recupero del Bayesian, sarà trainata al porto di Palermo.

Nelle acque antistanti Porticello il 19 agosto scorso è avvenuto il naufragio del Bayesian, che costò la vita a sette persone tra cui il proprietario dello yatch Mike Lynch. Le operazioni di recupero del relitto, che erano state interrotte il 9 maggio scorso in seguito alla morte di uno dei sub impegnati nei lavori, sono riprese ieri.