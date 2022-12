Rimosso cantiere abusivo che occupava il suolo pubblico, sanzionata la ditta

Gli agenti hanno eseguito il ripristino dello stato dei luoghi

PALERMO – Nei giorni scorsi il gruppo di lavoro della polizia municipale, deputato alla verifica e al controllo delle concessioni rilasciate su suolo pubblico relativamente a passi carrabili, traslochi, ponteggi, che opera in seno all’unità organizzativa controllo attività produttive ed edilizie, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere ubicato nel quadrilatero compreso tra le vie Libertà, piazza Mordini, via Marchese Ugo e via Giorgio Montisoro.

Dai rilievi effettuati dalla pattuglia operante, la ditta titolare del cantiere, incaricata dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione di una nota struttura alberghiera cittadina, si avvaleva dell’ausilio di un voluminoso ponteggio che di fatto ingabbiava l’intero caseggiato, occupando oltre 440 mq di suolo pubblico. Veniva rilevato, altresì, che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 29 dicembre dello scorso anno. Pertanto, per quasi dodici mesi, il marciapiede di via Libertà (tra via Montisoro/piazza Mordini), piazza Mordini e via Marchese Ugo è stato illecitamente sottratto alla pubblica fruizione, determinando una situazione di intralcio e di grave pericolo per l’incolumità dei pedoni e la sicurezza urbana.

Gli agenti intervenuti hanno eseguito l’immediato ripristino dello stato dei luoghi occupati illegittimamente, mentre al legale rappresentante della ditta incaricata, insieme al direttore dei lavori, sono state elevate le sanzioni amministrative derivanti dall’occupazione abusiva dei luoghi ed entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di cui agli art. 633 e 639 bis C.P. perché invadevano arbitrariamente una consistente porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto.