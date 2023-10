Rimpasto al Comune di Palermo, FdI rinnova il sostegno al sindaco Lagalla

Il sindaco ha chiesto qualche giorno di riflessione. Presto un nuovo vertice

PALERMO – “Si è svolto in mattinata un ulteriore confronto tra una delegazione di Fratelli d’Italia e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Fratelli d’Italia ha confermato leale collaborazione al sindaco e piena fiducia nei propri assessori evidenziandone il significativo contributo dato all’amministrazione della città in questo primo anno dopo le elezioni comunali che hanno visto Fratelli d’Italia diventare il primo partito d’Italia”. E’ quanto si legge in una nota del coordinatore regionale Giampiero Cannella, del capogruppo al Colune Giuseppe Milazzo e del coordinatore provinciale del partito Raoul Russo.

“Il sindaco – prosegue il comunicato -, avvertendo la responsabilità di chi guida una coalizione, ha chiesto un ulteriore momento di riflessione per addivenire ad una soluzione condivisa dopo le fibrillazioni politiche in maggioranza che hanno caratterizzato queste ultime settimane. Nelle prossime ore, dopo un approfondito confronto all’interno del partito, Fratelli d’Italia si incontrerà nuovamente con il sindaco per addivenire ad una sintesi rispettosa degli equilibri e delle posizioni della maggioranza”.