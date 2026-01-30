Rinchiuso per 20 anni in un seminterrato: “Viveva in condizioni disumane”

L'uomo, oggi 80enne, è stato salvato dalla polizia

Per vent’anni ha vissuto rinchiuso in un seminterrato buio e privo di servizi igienici. Un uomo di 80 anni è stato soccorso dalla polizia e trasferito in ospedale per ricevere cure mediche. “Viveva in condizioni disumane”, hanno riferito gli agenti intervenuti.

L’intervento è avvenuto a Helsinki, nel quartiere di Metsälä, come riportato dall’emittente locale Yle. La polizia è entrata in una villetta indipendente nella zona nord della capitale nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026, trovando l’anziano nello scantinato dell’abitazione.

Rinchiuso in un seminterrato per due decenni, le indagini

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, non è escluso che l’uomo abbia scelto inizialmente di vivere volontariamente nel seminterrato. Durante l’operazione, gli agenti hanno arrestato due uomini e una donna, poi rilasciati poco dopo. Al momento non risultano accuse formali nei loro confronti.

A coordinare le indagini è l’ispettore Jari Korkalainen, che ha spiegato come il trasferimento dell’anziano nello scantinato potrebbe essere avvenuto su base volontaria, ma che le sue condizioni di salute si sarebbero progressivamente aggravate con il passare degli anni. Gli inquirenti stanno valutando se qualcuno possa essersi approfittato della sua condizione di vulnerabilità o se l’uomo sia stato di fatto segregato per motivi economici.

