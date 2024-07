Rintracciato il rottweiler che ha azzannato due bambini

È stato catturato nelle scorse ore

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – È stato individuato e condotto in un canile. Il rottweiler che nei giorni scorsi aveva azzannato due bimbi – una di quattro anni in modo grave ma fuori pericolo – non è più in giro per le strade. In campo, per le ricerche, si erano mossi gli agenti della municipale e del commissariato di Adrano.

Due, come detto, gli episodi avvenuti. Uno tra le campagne di Paternò con l’irruzione in casa del cane che ha ferito una bambina di 4 anni trasportata d’urgenza in ospedale. Il rottweiler si è poi spostato a Santa Maria di Licodia con l’aggressione ad danni di un altro bimbo e l’intervento del sindaco Buttò che aveva emanato una specifica ordinanza.