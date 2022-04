Riparte da Catania “A scuola per mare”, il progetto per minori fragili

Per cento giorni, ragazzi e ragazze saranno in navigazione su una barca a vela.

CATANIA – L’esperienza del viaggio in mare con una navigazione di 100 giorni nel Tirreno, la barca a vela come palestra per conoscersi e sviluppare percorsi di consapevolezza, cambiamento e crescita. Riparte da Catania il progetto “A Scuola per Mare”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Un progetto nazionale che coinvolge sei regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania e Friuli Venezia-Giulia) e che ha come protagonisti i ragazzi che si trovano in condizione di particolare fragilità; spesso si tratta di adolescenti che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi, talvolta sono giovani affidati dai Centri di giustizia minorile.

Numeri alla mano, il tasso di abbandono scolastico è pari in Italia al 13,1%, (l’obiettivo Ue è del 10%), ma la situazione è notevolmente differenziata nel Paese e presenta particolare criticità in Sicilia (19%) e Campania (17%)

“L‘esperienza della vita in barca – si legge nella nota stampa diffusa dai referenti del progetto – è una seconda occasione ricca di significati. Il mare è un contesto ideale in cui sperimentare se stessi in un percorso ricco di stimoli: l’esplorazione della natura e lo sport; la cura dell’ambiente con un intervento per il recupero della plastica in mare (il progetto Back to Life è promosso in partnership con l’Acquario di Genova); l’educazione alla legalità con la visita ai luoghi simbolo della lotta alla mafia; l’inclusione e la diversità con la settimana di navigazione integrata con un gruppo di giovani con disabilità“.

Un pensiero comune è la pace: “Il mare, la navigazione insegnano il valore della vita umana, il rispetto per gli altri, la necessità di essere comunità, gli uni legati agli altri” dice Gabriele Gaudenzi, responsabile di A Scuola per Mare. Il gruppo comprende otto ragazzi, cinque maschi e tre femmine, provenienti da sei regioni: Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Il viaggio terminerà il 20 luglio in Toscana.