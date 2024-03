Riposto, addio al 16enne Giacomo: vittima di un incidente in moto

La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi

RIPOSTO (CATANIA) – Una fine ingiusta che ha lasciato sgomenta la comunità ripostese. Giacomo Licciardello non ce l’ha fatta. Non è sopravvissuto all’incidente del quale è rimasto vittima lo scorso lunedì sera mentre era in sella al suo ciclomotore e percorreva la Statale 114.

Il sedicenne avrebbe perso, all’improvviso, il controllo del mezzo finendo con violenza sull’asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania, è rimasto aggrappato alla vita fino al primo pomeriggio di ieri. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

In serata, la preside dell’Istituto Nautico di Riposto – scuola frequentata da Giacomo – ha ricordato il giovanissimo studente nel corso di un incontro pubblico. Tra la commozione dei presenti.