Riposto, è magia con il Villaggio dei divertimenti di Babbo Natale

Eventi per grandi e piccini

RIPOSTO (CATANIA) – Un intenso fine settimana di eventi e attività per grandi e piccini è in programma a Riposto. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre la Villa Pantano si accenderà di magia con ‘Il Villaggio dei divertimenti di Babbo Natale’. Tra giostre, maschere, laboratori creativi e la carrozza di Babbo Natale i più piccoli, ma non solo, potranno rivivere l’allegra atmosfera natalizia.

Christmas Now

Sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 19, la piazza San Pietro di Riposto ospiterà ‘Christmas Now’. Un affascinante viaggio tra musiche, suoni e colori. Lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, vedrà in scena il tenore Luigi Milazzo insieme a performers e danzatori, che daranno vita ai grandi classici e alle rivisitazioni che hanno accompagnato il Natale in Italia e nel mondo. Una vera e propria esplosione di energia tra atmosfere romantiche e accattivanti.

La Christmas Band

Domenica 17 dicembre, la ‘Christmas Band’ proporrà lungo il centro storico e nel borgo marinaro di Torre Archirafi le più note canzoni natalizie. Una sfilata musicale natalizia curata dal Corpo bandistico ‘Città di Riposto’. Ma domenica sarà anche la giornata dei caratteristici mercatini. Alle ore 11, in piazza Largo Bagni, nel cuore del caratteristico quartiere Scariceddu, verrà inaugurato il Mercatino di Natale con la Casetta di Babbo Natale, che rimarranno poi aperti tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19.

Il Mercatino di Natale

Il Mercatino di Natale tornerà, inoltre, per la seconda domenica consecutiva, anche in piazza Chiesa Carruba. A partire dalle ore 15, il mercatino, curato dall’associazione Insieme per Carruba, farà rivivere le atmosfere natalizie anche nella frazione ripostese.

“Un bel fine settimana all’insegna della più tipica atmosfera natalizia – dichiara il sindaco Davide Vasta –. Vogliamo rendere piacevoli le giornate dei ripostesi e attrarre anche visitatori dal comprensorio. Tutti potranno godere della magia del Natale, tra allestimenti, giochi, musica e tanto altro”.

Il sindaco

“Ovviamente abbiamo pensato soprattutto ai bambini ma ci sono momenti piacevoli anche per i più grandi. Un plauso – conclude il primo cittadino – va all’assessore agli Eventi Davide Palermo e all’assessore al Turismo Carmelo D’urso per gli sforzi profusi per allestire questo bel cartellone”.