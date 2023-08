Riposto, lavoro nero nel commercio: due denunce

I carabinieri scoprono lavoratori irregolari e un detenuto in semilibertà che figurava fiscalmente come volontario e non assunto

1' DI LETTURA GIARRE (CATANIA) – Le attività di un panificio e una gastronomia di Riposto sono state sospese per lavoro nero. Lo hanno disposto i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Giarre e della Stazione di Riposto, in l’ausilio del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I militari hanno denunciato i due commercianti. Nei due esercizi sono stati trovati lavoratori “in nero” e altri, regolarmente impiegati, che sarebbero stati privi di sorveglianza sanitaria. I due titolari sono stati denunciati. E gli sono state applicate sanzioni amministrative per 14.528 e 7.328 euro. In una terza società, invece, i Carabinieri hanno scoperto un’irregolarità. Un detenuto in semilibertà aveva ottenuto l’autorizzazione a lavorare in quella ditta. Sul piano fiscale, però, risultava un “volontario” e non un impiegato. Per questo è scattata una multa di 3.600 euro a carico della titolare. Ed è stata avviata la procedura per la riqualificazione del rapporto di lavoro da volontario a subordinato.

