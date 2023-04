‘Ripresa Sicilia’, posticipata la data di presentazione delle domande

Le istanze potranno essere inserite sulla piattaforma ecco a partire da quando

Posticipata la data di presentazione delle istanze all’avviso pubblico “Ripresa Sicilia” gestito da Irfis. Le domande, complete della documentazione, potranno essere inserite sulla piattaforma all’indirizzo incentivisicilia.irfis.it a partire dalle ore 12 del 20 aprile(e non dal 5) e fino alla stessa ora del 12 maggio.



“Ripresa Sicilia” è uno dei quattro interventi della misura “Competitività Sicilia” proposta dall’assessorato regionale delle Attività produttive ed è rivolta alle aziende operanti nell’Isola con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano, favorire lo sviluppo di poli di specializzazione e stimolare il riposizionamento di settori produttivi tradizionali. Le agevolazioni saranno erogate in forma di contributo a fondo perduto e anche finanziamento agevolato.



La dotazione finanziaria per questa misura è pari a 36 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione, di cui 20 milioni a valere su risorse del Poc 2014-2020 e 16 milioni su risorse del Fsc 2021-2027. Il testo completo dell’avviso modificato è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana e, con la modulistica, nella pagina dello Sportello telematico incentivi dell’Irfis.