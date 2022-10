Riprese film sui Florio, modificata l’ordinanza di chiusura delle strade

Dopo le proteste dei residenti una cospicua riduzione del 50% dell'area impegnata dai mezzi della produzione

E’ stata modificata l’ordinanza comunale che riguardava la sosta e il traffico a Piazza Marina a Palermo per le le riprese della serie tv sui Florio tratta dal bestseller di Stefania Auci, “I leoni di Sicilia”, che porterà la bellezza di Palermo nel mondo con una delle produzioni più grosse degli ultimi anni. Lo dice il Comune.

Per questo la Casa di Produzione ha chiesto alcuni provvedimenti necessari a poter effettuare le riprese e collocare l’indispensabile campo base nel luogo più adeguato, in particolare richiedendo la disponibilità alla sosta in piazza Marina.

A seguito dell’emanazione della prima ordinanza di interdizione della sosta in un’ampia area della piazza, l’Assessore al Centro Storico e alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, si è confrontato con il Presidente della I Circoscrizione, Giovanni Bronte, e con alcuni Consiglieri Circoscrizionali e Comunali, nonché con alcuni cittadini residenti nella zona che hanno manifestato il disagio di un’area molto grande sottratta alla sosta per lungo tempo.

A seguito dell’interlocuzione dell’Assessore Carta con il responsabile della Film Commission, Fabio Corsini, e con la Produzione si è pervenuti a una modifica dell’ordinanza che prevede una cospicua riduzione del 50% dell’area impegnata dai mezzi della produzione e la liberazione dell’intera area per la prima decade di novembre quando le riprese saranno in altre città, in modo da alleviare il più possibili i comprensibili disagi dei cittadini, senza pregiudicare l’importanza dell’iniziativa.

“Palermo è una città sempre più attraente per le produzioni cinematografiche – dichiara l’Assessore Carta – e questo comporta una crescente domanda di spazi, servizi, facilitazioni, semplificazioni amministrative per agevolare un importante settore dell’economia della cultura, con un prezioso indotto, tenendo sempre sotto controllo la mitigazione degli impatti sulla vita quotidiana dei cittadini che devono amare queste iniziative senza soffrirne troppo gli inevitabili disagi”.