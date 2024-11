Ripulita la foce del Fiume Platani, rimossi 20 sacchi di plastica e polistirolo

L'attività è stata organizzata da Marevivo con il supporto degli studenti del Liceo Sportivo dell’IISS Crispi di Ribera

RIBERA (AGRIGENTO) – Cento chili di plastica e polistirolo sono stati rimossi ieri dalla spiaggia della Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani.

La pulizia è stata organizzata da Marevivo con il supporto degli studenti del Liceo Sportivo dell’IISS Crispi di Ribera e rientra nelle “Giornate per la tutela dei fiumi e dei mari contro l’invasione delle plastiche”, promosse dall’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia e finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito dell’applicazione della “Legge Salvamare”.

L’Associazione Marevivo ha risposto all’avviso emesso dall’Autorità di bacino alle associazioni territoriali per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e di raccolta delle plastiche lungo le sponde dei corsi d’acqua regionali. L’associazione, in particolare, si occuperà di organizzare le giornate ecologiche alle foci del fiume Platani e Belice. La campagna culminerà nei prossimi mesi nella collocazione di barriere blocca plastica alle foci dei principali fiumi siciliani.

Nella giornata di ieri sono stati raccolti 20 sacchi di rifiuti di cui 18 di solo polistirolo.

Rinvenuti anche i resti di un congelatore a pozzetto. L’attività ha visto la collaborazione del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che gestisce la riserva naturale, e del Comune di Ribera e di Riberambiente che hanno provveduto al ritiro e smaltimento dei rifiuti.

La giornata chiude anche le attività previste dal Progetto Ambiente Giovani, promosso dalla stessa associazione e finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito degli accordi stipulati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG) per l’anno 2021.