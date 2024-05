Rischio Fentanyl in Italia: dove è stato trovato l’oppiaceo sintetico

Al lavoro l'intelligence. I particolari

PERUGIA – Rischio Fentanyl in Italia, il pericoloso oppiaceo sintetico è stato trovato in una dose di eroina a Perugia, in una farmacia abusiva a Gioia Tauro e nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza. E ancora, la sostanza pericolosa, nel 2023, è stata rinvenuta in quattro corpi sottoposti ad autopsia: solo in uno come causa principale del decesso.

Fentanyl, le altre tracce

Tracce limitate per ora. Di rilevanza apparentemente modesta se si confronta la situazione dell’Italia con quella degli Stati Uniti, dove il Fentanyl è una vera e propria piaga sociale che lo scorso anno ha fatto più di 100mila morti. Ma il governo intende prestare la massima attenzione ai rischi di diffusione dell’oppiaceo sintetico 80 volte più potente della morfina.

Con un impegno sinergico di intelligence, forze di polizia, magistratura e diversi ministeri, come ha spiegato oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al vicepremier Antonio Tajani. Ed ai poliziotti che intervengono su questo fronte si stanno assegnando spray al Naloxone, farmaco che blocca gli effetti del Fentanyl.