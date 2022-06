Rischio incendi, pubblicata ordinanza per la prevenzione

Previste sanzioni per chi non pulisce i propri terreni, il sindaco Caruso: “Importante che i cittadini segnalino già le inadempienze”

2' DI LETTURA

CATANIA – Obbligo di pulire i propri terreni da erbacce e multe per chi non rispetta le regole: il sindaco di Aci Sant’Antonio Santo Caruso ha emesso un’ordinanza per prevenire gli incendi e la loro propagazione.

In seguito all’Ordinanza Sindacale 38, dall’1giugno al 15 ottobre 2022 i proprietari e conduttori di terreni coltivati o incolti o aree boscate avranno la responsabilità della pulizia, evitando poi il proliferare di erbacce, per garantire la sicurezza antincendio. Nel caso in cui l’estensione dei terreni superi i 3000 metri quadrati, sarà possibile (in sostituzione) l’apertura di viali parafuoco distanti 10 metri dal confine con le proprietà limitrofe o le strade.

Il materiale derivante dalla potatura potrà poi essere bruciato, ma lontano dalla vegetazione circostante o da edifici, e dalle 05:00 alle 08:00 del mattino (ma non in giornate calde o ventose), sempre dopo preventiva richiesta al distaccamento Forestale di Catania, che dovrà rilasciare apposita autorizzazione agli Uffici Comunali di Polizia Locale e Protezione Civile.

Le sanzioni per mancato rispetto delle regole andranno da 105 a 1035 euro, e gli inadempienti saranno considerati responsabili anche di eventuali danni a persone, animali o beni mobili o immobili danneggiati a seguito di incendi. I cittadini potranno segnalare all’Amministrazione eventuali inadempienze laddove si scorgono situazioni di rischio, evidenziando ove possibile generalità e residenza del proprietario del terreno in questione, rivolgendosi al Protocollo Generale del Comune e contattando anche la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

La stessa Ordinanza, infine, sottolinea che in caso di incendio vanno contattati tempestivamente i Vigili del Fuoco o il Corpo Forestale Regionale. “Siamo ben consapevoli dei rischi – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – e invito ogni cittadino a segnalare tempestivamente e, quando necessario, a sporgere denuncia alle autorità preposte. È molto importante, in ogni caso, che laddove ci si renda conto di inadempienze, di terreni che rappresentano un rischio per la possibilità di incendi, si faccia segnalazione, fornendo dati quanto più precisi possibile per agevolare l’azione dell’Ente”