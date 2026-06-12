Il provvedimento del Questore

AGRIGENTO – Il questore di Agrigento, Tommaso Amato, su proposta dei carabinieri, ha emesso divieti di accesso alle aree urbane per 12 persone, compresi sette minorenni, protagonisti di una rissa avvenuta il 23 maggio in via Libertà a Santa Margherita di Belìce.

Rissa a Santa Margherita di Belìce

Le indagini dei militari dell’Arma, che si sono basate sui filmati di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire che a scontrarsi sono stati 2 gruppi di giovani, fra cui migranti ospiti di una struttura d’accoglienza, che si sono picchiati con sedie e bottiglie di vetro.

Alcuni sono finiti alla guardia medica, altri al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Per 3 dei 12 coinvolti è stato accertato che erano già destinatari di Dacur e foglio di via obbligatorio emessi dal questore di Agrigento per una rissa della scorsa estate a Porto Palo di Menfi.