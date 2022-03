Bagheria, un ristorante gourmet nel Museo Guttuso

Un bando per ottenere un'area di Villa Cattolica destinata alla ristorazione

PALERMO – L’amministrazione comunale di Bagheria ha deciso di destinare un’area di Villa Cattolica, sede del museo Guttuso, alla realizzazione di un ristorante di alta cucina. L’avviso di manifestazione di interesse per i soggetti interessati, scaricabile dall’albo pretorio on line del comune alla seguente url: https://bit.ly/3KrsGfY , scadrà alle ore 12 del 14 marzo 2022.

“Negli ultimi anni molti imprenditori e ristoratori hanno investito nei palazzi storici dove sono nati ristoranti gourmet, in molti casi gestiti da nomi blasonati del mondo della cucina e chef stellati – dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – abbiamo deciso di destinare un’ala di villa Cattolica, famosa villa settecentesca dove ha sede il Museo Guttuso con le opere del grande artista bagherese, per la realizzazione di un ristorante di alta cucina e di una caffetteria dove i clienti potranno gustare le pietanze in un luogo intriso di storia con la possibilità di poter visitare un museo con preziose opere d’arte di prestigiosi artisti del novecento”.

“Da quando ci siamo insediati” – ha dichiarato il primo cittadino – “abbiamo rimarcato che Bagheria oltre ad essere Città delle Ville è anche Città del Gusto. Realizzare all’interno di un bene monumentale come Villa Cattolica un ristorante di alta cucina coniuga quella che è la gastronomia bagherese con le nostre bellezze architettoniche ma anche con un museo”.

