Ristorante sospeso, famiglia resta bloccata a 40 metri di altezza

Quattro persone messe in salvo con un'operazione acrobatica

Quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono rimaste intrappolate in un ristorante sospeso, in India. Una coppia stava pranzando insieme ai due figli in una struttura gestita da Southern Skies Aerodynamics quando è rimasta bloccata a 40 metri di altezza a causa di un guasto tecnico.

I soccorritori hanno posizionato una rete sotto la piattaforma sollevata dalla gru e hanno calato prima i bambini e poi i genitori, mettendoli in salvo insieme agli altri clienti e alla dipendente del ristorante.

Ristorante sospeso, le dichiarazioni del gestore

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, la direzione del locale non avrebbe contattato né la polizia né i vigili del fuoco. Southern Skies Aerodynamics ha insistito sul fatto che il personale fosse addestrato a gestire le emergenze e ha negato che ci sia stato panico durante il guasto.

La causa è stata attribuita a un problema tecnico al sistema idraulico della gru, e il ristorante è risultato operativo senza la necessaria licenza civica. La famiglia, che comprendeva anche un bambino di due anni, aveva raggiunto Idukki per visitare le celebri colline del distretto.

Inasprite le nome di sicurezza

Il ristorante sopraelevato fa parte del programma turistico della zona, pensato per offrire attrazioni futuristiche agli amanti del brivido. Una fonte del consiglio del turismo ha riferito all’Indo-Asian News Service che a breve verranno effettuate un’ispezione tecnica e una valutazione di sicurezza.

L’amministrazione locale ha assicurato che d’ora in avanti le norme di sicurezza saranno più rigide per evitare ulteriori incidenti.

