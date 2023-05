Schianto fatale a Cagliari: morto un carabiniere Palermitano

Era in sella alla sua moto ed è stato travolto da un furgone

1' DI LETTURA

Non c’è stato nulla da fare per Roberto Orlando, il carabiniere rimasto vittima di un incidente a Cagliari. Di origini palermitane, il militare 28enne era in servizio al IX Battaglione nel capoluogo sardo: la sua moto si è schiantata contro un furgone che lo ha centrato in pieno.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri per un incidente avvenuto a Cagliari in viale Monastir. Roberto Orlando era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un furgone che è sbucato da una stradina laterale. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 254 ed è stato violentissimo.

Il militare è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme con i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Orlando.

Stando a quanto ricostruito finora sembra il furgone abbia attraversato la strada oltrepassando la doppia striscia continua. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato per soccorrerlo: è stato lui a chiedere l’intervento dei soccorritori. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti nonostante sia stato chiuso al traffico per permettere i rilievi.