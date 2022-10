Rogo in un palazzo, morto un uomo di 77 anni

La palazzina è agibile dato che le fiamme hanno coinvolto solo l'appartamento della vittima

Un uomo di 77 anni, questa mattina, è deceduta a Milano, nell’incendio di un appartamento in una casa popolare in via Lorenteggio, della periferia Sud Ovest della città. Lo ha reso noto la polizia di Stato che sta effettuando gli accertamenti.

Secondo quanto riferito dal 118 per l’uomo non è stato possibile alcun soccorso, dato che all’arrivo delle ambulanze, alle 10.30, era parzialmente carbonizzato. Non risultano feriti. I vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in breve tempo, hanno confermato che la palazzina è ancora agibile dato che le fiamme hanno coinvolto solo l’appartamento della vittima. Il corpo esanime è stato trovato vicino a una poltrona, in sala, dove è partito l’incendio e dove si suppone che si trovasse seduto, addormentato.