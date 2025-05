In corso le ricerche di due persone

Un dipendente di un distributore di carburanti, un uomo di 35 anni di origini indiane, è stato tragicamente ucciso durante una rapina. L’episodio è avvenuto poco prima delle 12 di martedì 27 maggio a Tor San Lorenzo, sul litorale vicino Roma, nel comune di Ardea.

La dinamica e i tentativi di soccorso

Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne sarebbe stato accoltellato dai rapinatori. I tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori sono stati purtroppo inutili; nonostante i disperati sforzi, l’uomo è deceduto sul posto prima di poter essere trasportato in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate.

Le indagini e la caccia ai responsabili

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Anzio, che hanno immediatamente avviato le indagini. Le ricerche si concentrano su due persone che sarebbero state viste fuggire a bordo di una moto. In tutta l’area sono stati predisposti numerosi posti di blocco per intercettare i fuggitivi.

Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri, per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione esatta della dinamica e all’identificazione dei responsabili. La comunità di Tor San Lorenzo e Ardea è sotto shock per l’accaduto.

