Roma, funerali di Papa Francesco: appartamenti fino a 2500 euro

La denuncia del Codacons: "Impennata dei prezzi"

I fedeli che intendono partecipare ai funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile a Roma, dovranno prepararsi ad affrontare costi elevati per il soggiorno. Il Codacons ha infatti lanciato l’allarme, monitorando le tariffe delle strutture ricettive nella zona del Vaticano e nelle aree limitrofe, riscontrando aumenti significativi che potrebbero ulteriormente lievitare nei prossimi giorni.

L’analisi dell’associazione dei consumatori, basata sui siti specializzati, evidenzia come nell’area Prati-Vaticano i prezzi degli hotel per la notte del 26 aprile partano da un minimo di circa 200 euro per una camera doppia, raggiungendo picchi di 2.000 euro a seconda della categoria.

Per i bed and breakfast, la spesa oscilla tra i 143 e i 1.012 euro a notte, mentre per un appartamento di prestigio si possono superare i 2.530 euro.

Tariffe più alte rispetto alla settimana successiva

Il Codacons sottolinea come queste tariffe siano nettamente superiori a quelle praticate nella settimana successiva. Ad esempio, per pernottare in un hotel nella zona del Vaticano nella notte di sabato 3 maggio, la spesa varia da un minimo di 173 euro a un massimo di 780 euro; per un appartamento, da 169 a 1.643 euro; e per un b&b, da 121 a 812 euro.

Anche spostandosi in altre zone della capitale si registrano rincari. Nei pressi della stazione Termini, per la notte del 26 aprile, un bed and breakfast può costare fino a 487 euro, un hotel fino a 1.831 euro e un appartamento 1.085 euro. Nella zona Aurelio, uno dei quartieri più vicini al Vaticano, una notte in hotel varia tra i 100 e i 503 euro, in appartamento tra i 150 e i 670 euro, e in b&b tra i 127 e i 211 euro.

Il Codacons ha annunciato che continuerà a monitorare i listini e si è detta pronta a denunciare qualsiasi speculazione a danno dei fedeli, invitando chiunque riscontri anomalie e rincari ingiustificati a segnalarli.

