 Roma, neonato nudo tra droga e rifiuti: denunciata la madre
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Roma, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti

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Dormiva su materasso poggiato sul pavimento coperto da una copertina
ITALIA
di
1 min di lettura

ROMA – Un neonato di quindici è stato trovato in condizioni gravissime tra droga e rifiuti a Roma. Il compagno della madre è stato arrestato mentre la donna denunciata.

A scoprire il piccolo gli agenti della polizia locale.

Il piccolo è stato sottratto della madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie terapie e i controlli post-partum. 

Droga in casa

Il piccolo dormiva, completamente nudo, su un materasso poggiato su un pavimento e coperto da una copertina mentre a circondarlo vi erano da rifiuti, masserizie, calcinacci e muffe derivanti dall’intonaco deteriorato delle pareti.

Nel corso della perquisizione è stata trovata in casa un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Circa 5 kg netti tra marijuana e hashish.

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