Dormiva su materasso poggiato sul pavimento coperto da una copertina

ROMA – Un neonato di quindici è stato trovato in condizioni gravissime tra droga e rifiuti a Roma. Il compagno della madre è stato arrestato mentre la donna denunciata.

A scoprire il piccolo gli agenti della polizia locale.

Il piccolo è stato sottratto della madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie terapie e i controlli post-partum.

Droga in casa

Il piccolo dormiva, completamente nudo, su un materasso poggiato su un pavimento e coperto da una copertina mentre a circondarlo vi erano da rifiuti, masserizie, calcinacci e muffe derivanti dall’intonaco deteriorato delle pareti.

Nel corso della perquisizione è stata trovata in casa un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Circa 5 kg netti tra marijuana e hashish.

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