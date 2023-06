Roma, palazzina a fuoco: un morto, 15 feriti VIDEO

Il rogo è partito forse da un'auto

Un uomo di 80 anni è morto intossicato dal fumo e almeno 13 persone sono rimaste ferite in un grande incendio scoppiato ieri in un palazzo in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, nel quadrante Est di Roma.

Il rogo è partito forse da un’auto che ha innescato l’esplosione di bombole di acetilene.

Tre le scale del palazzo coinvolte. Tra i feriti, alcuni sono intossicati dal denso fumo nero che si è sprigionato dal rogo e altri sono ustionati. Tre di loro sono ricoverati in condizioni gravi.