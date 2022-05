Aggredisce la compagna per strada e le rompe i denti: 31enne in arresto

E' accusato anche di sequestro di persona

Un uomo di 31 anni, originario del Ragusano, è stato arrestato dai carabinieri a Francofonte, in provincia di Siracusa, per maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona: sottoponeva la compagna a continue violenze fisiche e psicologiche e l’ha anche segregata in casa, chiudendola a chiave in una stanza priva di balconi.

La denuncia della vittima

Denunciato dalla donna, il trentunenne non si è rassegnatosi alla fine della relazione e noncurante degli ammonimenti notificatigli dai carabinieri, ha sorpreso la donna da sola in una strada del centro di Francofonte e dopo averla ingiuriata l’ha colpita con un corpo contundente alla bocca, provocandole la rottura dei denti e costringendola a ricorrere alle cure mediche.

L’uomo è ai domiciliari

Proprio quest’ultimo episodio ha indotto il Gip, su richiesta della Procura di Siracusa, a emettere il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari.