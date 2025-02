Rosario nella buca delle lettere di La Vardera, interviene la polizia

Il deputato ha pubblicato un video per commentare la retata di ieri, da alcuni non è stato gradito

PALERMO – La polizia si è recata nello stabile dove abita Ismaele La Vardera, a Palermo, su richiesta del deputato regionale che ha trovato un rosario nella buca delle lettere condominiale.

Ieri La Vardera aveva pubblicato sul proprio profilo Fb un video dove si complimentava con le forze dell’ordine per il maxi blitz antimafia a Palermo. Alcuni utenti hanno commentato criticando il parlamentare e c’è chi ha usato frasi minacciose: “Non si fanno questi video e non si festeggia quando arrestano la gente. Vergognati. Io se fossi in loro quando esco verrei a portarti i fiori”.