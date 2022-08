Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento: perde la vita un 65enne

L'impatto ha coinvolto una moto e un'auto. I mezzi sono stati sequestrati per i rilevi del caso

Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villafrati, dove nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto un uomo di 65 anni, Rosario Pagano, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. I rilievi sono condotti dai carabinieri di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

I messaggi di cordoglio

“Un tragico incidente ha portato via Rosario un Ventimigliese che per tantissimi anni ha lavorato all’ufficio scorte di Palermo. Rosario – scrive su Facebook Pietro Alongi candidato all’Ars con Forza Italia – lo conoscevo molto bene sempre sorridente e solare, in questi momenti il mio pensiero viene pervaso da ricordi indelebili, quando da ragazzini lui di qualche anno più grande di me ci caricava nel lapino dell’azienda di famiglia per scorrazzare in lungo e in largo. O quando in notturna di nascosto da suo padre usciva la macchina dal garage segnando a terra il punto esatto per riposizionarla esattamente allo stesso punto per evitare che u Zu Pippinu se ne accorgesse. Caro Rosario che la terra ti sia lieve“.

Anche Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, ha scritto un messaggio: “La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore“.