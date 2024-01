Ruba un Liberty e scippa un’anziana: arrestato un 37enne a Rosolini

È scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere

ROSOLINI (SIRACUSA) – Arrestato un uomo di 37 anni a Rosolini, in provincia di Siracusa, per aver commesso due furti negli ultimi mesi. In particolare, ha rubato un motociclo Liberty in agosto e ha scippato un borsellino dalla mani di una persone anziana in settembre.

L’arresto fra Ragusa e Siracusa

L’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare in carcere, che è stata emessa dal tribunale di Ragusa, è scattata nella serata di domenica scorsa a Rosolini. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Pozzallo, coadiuvati dai colleghi della locale stazione. L’arrestato, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato quindi condotto al carcere di Ragusa.