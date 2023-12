Rottamazione quater, ultime ore per pagare la seconda rata

La scadenza entro martedì 5 dicembre

ROMA – Rottamazione quater, ultime ore a disposizione dei contribuenti per pagare la seconda rata della definizione agevolata. La data originaria di scadenza era il 30 novembre scorso, ma la legge concede 5 giorni di tolleranza per considerare tempestivo il pagamento e non perdere il diritto alle agevolazioni. Per cui la scadenza del pagamento è entro martedì 5 dicembre.

Nelle ultime settimane si era diffusa la notizia secondo cui il governo stava pensando a un’ulteriore proroga della data di scadenza, una proroga invocata dall’Associazione italiana commercialisti e attesa da tantissimi italiani in difficoltà per l’esiguo margine di tempo tra la prima rata del 30 ottobre e la seconda del 30 novembre che si sommano ad altre scadenze tributarie come Tari e Irpef. Ma a meno di 24 ore dalla scadenza del 5 novembre non è arrivata alcuna comunicazione di slittamento dei termini di pagamento.

Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.