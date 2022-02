Rottamazione-Ter, oggi la scadenza della rata: previsti 5 giorni di tolleranza

Eco tutto quello che c'è da sapere per non perdere i benefici della rateizzazione

ROMA – Rottamazione-Ter, scade oggi il termine per saldare la prossima rata per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e sono in regola coi pagamenti pregressi. Previsti 5 giorni lavorativi di margine di tolleranza, saranno validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo. Possibile il pagamento online sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione, che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022.

Per l’anno 2022 le scadenze sono fissate in 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Per tutte le date di versamento sono ammessi i cinque giorni di tolleranza