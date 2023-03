Ruba auto in pieno giorno, 27enne in manette

In tasca aveva una speciale chiave per riuscire a mettere in moto

1' DI LETTURA

PALERMO – Ha rotto il finestrino di un auto parcheggiata in via Montepellegrino a Palermo. Mentre stava cercando di mettere in moto è stato però bloccato da due volanti della polizia. Protagonista un palermitano di 27 anni che stava cercando di rubare l’auto in pieno giorno tra i passanti e i negozi aperti. Aveva a disposizione una speciale chiave per riuscire a mettere in moto. Gli agenti lo hanno arrestato e l’auto è stata restituita al proprietario. La direttissima è prevista per lunedì.