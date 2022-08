Ruba cellulare e chiama la polizia: denunciato

L'uomo aveva riferito di essere minacciato con un cacciavite da un commerciante cinese

1' DI LETTURA

PALERMO – Gli agenti di polizia hanno denunciato un palermitano per furto di un cellulare. Era stato lo stesso presunto ladro a chiamare la polizia.

“Sono minacciato da un venditore in un negozio cinese in via Torino”, ha raccontato al numero di emergenza 112, aggiungendo “mi minaccia con un cacciavite”.

Non appena i poliziotti sono arrivati è stato trovato il commerciante cinese che cercava di bloccare il cliente. Il negoziante ha raccontato agli agenti che aveva rubato un cellulare. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, infatti, si sarebbe visto che il cliente aveva preso lo smartphone, ed è stato denunciato per furto.