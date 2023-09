Le immagini del furto sono diventate virali sui social del Paese

CINA – Una donna ruba un iPhone in un negozio, staccando a morsi il cavo di sicurezza. Colta sul fatto dalle telecamere di videosorveglianza del locale nella provincia sudorientale del Fujian, in Cina, la signora era entrata per acquistare un nuovo cellullare dopo aver perso il suo. Alla vista dei prezzi, la donna ha deciso di trovare un escamotage per non pagare.

Ruba un iPhone dal negozio: l’azione della ladra

Nel filmato in alto, viene mostrato come ha agito la ladra di iPhone. La donna, con i denti, è riuscita a staccare il cavo di sicurezza a cui era attaccato il dispositivo. Ha messo l'iPhone nella sua borsa e ha lasciato il negozio.

