Rubano la moto a turista tedesco, i poliziotti la ritrovano

L'incubo di una coppia di fidanzati in vacanza a Catania. Ma poi è arrivato il lieto fine.

Tobias appena gli hanno restituito la moto

La vacanza di due fidanzati tedeschi a Catania si è trasformata in un incubo. Fortunatamente durato poco più di 24 ore. Un’avventura in sella alla moto, seguendo il vento. Da Berlino fino al porto di Genova, dove si sono imbarcati alla volta della Sicilia. Tobias ha condotto la sua Honda Africa Twin tra le bellezze dell’isola fino ad arrivare, lunedì scorso, a Catania. Il programma era di rimanere una settimana sotto l’Etna e l’Elefante. Purtroppo però appena lascia i bagagli nell’alloggio e scende con la sua ragazza per cominciare il tuor non trova la moto.



Telefona all’host cercando di capire se magari avesse parcheggiato in un’area vietata. Ma la verità è una: in pochi secondi, alle 8,30 del mattino, la sua Honda è stata rubata. Un biglietto da visita non certo invidiabile per il capoluogo etneo. Grazie a un poliziotto amico dell’host il turista tedesco sporge denuncia direttamente alla Questura di Catania, in via Manzoni. Intanto alla sala operativa sono arrivate tutte le indicazioni utili alle volanti per poter rintracciare l’auto. Tobias e la fidanzata, con in mano il foglio di denuncia, hanno cercato di capire come organizzarsi. La seconda parte del viaggio, quello di ritorno a Berlino sembrava essere sfumato. Martedì, nel primo pomeriggio, squilla il cellulare di Tobias. Il poliziotto amico dell’host ha una magnifica notizia: le motovolanti in via Toledo, intorno alle 14, hanno ritrovato l’Honda African Twin. Può andare a riprenderla. Il turista tedesco è incredulo e felice. Con l’agente va in Questura dove gli viene restituita la moto. Tobias vuole immortalare tutto con uno scatto. Un piccolo lieto fine, grazie all’intuito dei poliziotti catanesi. Ma un pizzico d’amarezza resta.